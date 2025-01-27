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Инфографика: самые большие парки военной авиации разных стран

Военную авиацию задействуют в боевых действиях с начала XX века. Она выступает важнейшим инструментом Вооруженных сил разных стран.

Инфографика: самые большие парки военной авиации стран / © Visualcapitalist

Опубликованная выше визуализация показывает парки военной авиации по странам на начало 2025 года. Инфографику создали на основе данных американской компании Global Firepower.

Воздушные силы США больше, чем объединенные силы России, Китая, Индии, Южной Кореи и Японии. Они включают 5737 вертолетов, 1854 истребителя и 3722 вспомогательных самолета. Фактически на Соединенные Штаты приходится почти 40% мировых военных расходов.

На втором месте — Россия с 1554 вертолетами, 809 истребителями и 610 вспомогательными самолетами.

Китай занимает третью позицию в рейтинге, но активно инвестирует в авиацию и быстро развивает технологии. В конце прошлого года КНР показала новые истребители шестого поколения.