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Китай поднял в воздух еще один истребитель шестого поколения

В китайских социальных сетях 26 декабря появилось много фото и видео полета истребителя шестого поколения. Не успели аналитики обсудить эту новость, как корпорация Shenyang Aircraft Corporation отправила в небо свой вариант истребителя шестого поколения.

Новый истребитель, принадлежащий китайской корпорации Shenyang Aircraft Corporation / © Weibo

Изображения самолета корпорации Shenyang Aircraft Corporation начали распространяться в соцсетях всего через несколько часов после первого появления ромбовидного, бесхвостого, тяжелого тактического боевого истребителя, который, по неподтвержденным данным, принадлежит компании Chengdu Aircraft Corporation.

Новый истребитель, принадлежащий китайской корпорации Shenyang Aircraft Corporation / © Weibo

Shenyang Aircraft Corporation и Chengdu Aircraft Corporation конкурируют за портфели заказов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Shenyang отвечает за разработку семейства многоцелевых истребителей Flanker и семейства истребителей-невидимок J-35, Chengdu строит многоцелевые истребители J-10 и тяжелые истребители-невидимки J-20 .

Новый самолет Shenyang Aircraft Corporation, судя по фото, меньше истребителя шестого поколения Chengdu Aircraft Corporation.