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Инженер установил новый мировой рекорд, прожив 120 дней под водой

Инженер-авиаконструктор Рюдигер Кох из Германии 24 января 2025 года установил новый мировой рекорд по самому длительному пребыванию под водой без нарушения герметичности: он прожил 120 дней в капсуле на глубине 11 метров у берегов Панамы. Предыдущий рекордсмен продержался 100 дней.

Рюдигер Кох в капсуле под водой / © Getty Images

В капсуле Коха, площадь которой составляет примерно 30 квадратных метров, есть большинство атрибутов современной жизни: кровать, туалет, телевизор, компьютер с интернетом и даже велотренажер. Солнечные панели на поверхности обеспечивали капсулу электричеством.

Рюдигер Кох в капсуле под водой / © Getty Images

Продукты питания Коху передавали с помощью трубы, которая соединяла его помещение с другой камерой, возвышающейся над водой. В случае необходимости к нему немедленно могли спуститься врачи.

Надводная часть сооружения капсулы Коха / © Getty Images