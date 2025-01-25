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В США могут построить роскошный бункер для богатейших людей мира на случай апокалипсиса
Американская компания SAFE представила планы по строительству нового бункера в штате Вирджиния (США). В сооружении смогут разместиться 625 самых богатых людей на планете в случае глобальной катастрофы.
Подземный бункер, получивший название Aerie, предоставит своим жителям не только шанс выжить в случае глобальной катастрофы, но прекрасно чувствовать себя в его недрах.
Внутри инженеры соорудят бассейны, боулинг, площадку для скалолазания, систему здравоохранения на базе искусственного интеллекта и роскошные люкс-номера.
Стоимость одного номера в бункере составит 20 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей по курсу).
Астрономы зарегистрировали необычную вспышку под названием «быстрый радиовсплеск» — мгновенный выброс сильнейшего радиоизлучения. Причем случился он в галактике, где они, по имеющимся представлениям, не должны происходить.
Эмираты начали создавать солнечную электростанцию мощностью больше любой другой в мире. Чтобы решить «сильнейший вызов» нестабильности такого электроснабжения, в королевстве пойдут на необычный шаг: на станции установят крупнейшую на планете литиевую накопительную систему. Несмотря на это, равномерной поставки энергии добиться не удастся.
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
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Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
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