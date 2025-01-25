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В США могут построить роскошный бункер для богатейших людей мира на случай апокалипсиса

Американская компания SAFE представила планы по строительству нового бункера в штате Вирджиния (США). В сооружении смогут разместиться 625 самых богатых людей на планете в случае глобальной катастрофы.

Рендер помещений элитного бункера / © SAFE

Подземный бункер, получивший название Aerie, предоставит своим жителям не только шанс выжить в случае глобальной катастрофы, но прекрасно чувствовать себя в его недрах.

Внутри инженеры соорудят бассейны, боулинг, площадку для скалолазания, систему здравоохранения на базе искусственного интеллекта и роскошные люкс-номера.

Рендер помещения элитного бункера / © SAFE

Стоимость одного номера в бункере составит 20 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей по курсу).

Рендер помещений элитного бункера / © SAFE

Рендер помещения элитного бункера / © SAFE

Рендер помещения элитного бункера / © SAFE

Рендер помещения элитного бункера / © SAFE

Рендер помещения элитного бункера / © SAFE

Рендер помещения элитного бункера / © SAFE

Рендер помещения элитного бункера / © SAFE