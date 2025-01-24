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Николай Головин
Николай Головин
11 минут назад
Рейтинг: +206
Посты: 583

Спутники показали, как замерз юго-восток США 

В январе 2025 года зимний шторм принес на юго-восток США сильные снегопады и холод. Столбики термометров опустились до минусовых температур в Южном Техасе и Луизиане.

Сообщество
# климат
# погода
# спутники
Побережье Мексиканского залива выглядит как замерзшая тундра после обильных снегопадов / © NASA Earth Observatory
Побережье Мексиканского залива выглядит как замерзшая тундра после обильных снегопадов / © NASA Earth Observatory

В нескольких городах 22 января зарегистрировали рекорды по общему количеству выпавшего снега, в том числе в Новом Орлеане (штат Луизиана), Мобиле (штат Алабама) и Пенсаколе (штат Флорида). 

Снег продолжал идти, когда спутник NASA Terra сделал снимок побережья Мексиканского залива, выглядящего как замерзшая тундра.

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# архивы
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Ivan N
8 часов назад
В оригинале в основном говорится о корреляции, и очень осторожно выдвигается гипотеза, что пристрастие к коротким видео может быть вызвано

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Александр Березин
11 часов назад
Dmitriy, я не вижу тут противоречий. "угольные ТЭС не выдерживают конкуренции с газовыми и закрываются _во многих частях мира_" (но никак не везде) -- это

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Александр Березин
11 часов назад
Степан, чье мнение правильное -- вам пока еще только предстоит понять.

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Yuri G
11 часов назад
Dmitriy, про короткие видео типа тиктока, шортсов ,рилсов и т.п , было достаточно очевидно о не очень благоприятном воздействии на психику , некая

Просмотр коротких видео «убил» мозг

mad sweeeney
11 часов назад
- Так, ребята, надо наворотить всякого и в разных плоскостях. И угловатостей чтоб побольше! И зелень, зелень вкорячить не забудьте! - Ни слова больше.

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Red
12 часов назад
Dmitriy, Под предвидением имелась в виду способность человека прогнозировать последствия своих поступков хотя бы на один шаг вперёд. Если долго

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Степан Жук
12 часов назад
Александр, а, ну то есть вы могли оценивать долю электромобилей в 2030-е из 2021, а я, из 2025 - не могу, ага 🤣 🤣 🤣 Действительно, в мире есть только два

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Дмитрий Афонин
13 часов назад
Gabriel, можно спорить об этом миллионы лет, но к сожалению все банально, у каждого проекта есть срок окупаемости а значит это коммерческое

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Dmitriy Dorian
14 часов назад
Александр, в этой статье: "С другой стороны, запасов газа все еще много, а цены на него низки настолько, что угольные ТЭС не выдерживают конкуренции

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Александр Березин
15 часов назад
Dmitriy, не совсем понял, какое именно изменение позиции вы имеете в виду. Уточните, пожалуйста.

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Dmitriy Dorian
15 часов назад
Red, так именно способность выдвигать гипотезы и предположения (которые вы, видимо, подразумевали под словом "предвидение") и инициирует наблюдения

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Dmitriy Dorian
15 часов назад
Yuri, на основании чего вы сделали это предположение? У вас есть данные аналогичных исследований по чтению коротких статей?

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Иван Колупаев
15 часов назад
Sargon, в США тоже макет )) Там испытали топливо при высокой температуре которое как бы будет в реакторе и убедились что топливо сможет эту температуру

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Dmitriy Dorian
15 часов назад
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Red
16 часов назад
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Nikita Lazarenko
16 часов назад
Смотрю в книгу (в телефон) - вижу фигу.

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