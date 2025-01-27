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Ажиотаж вокруг ИИ идет на спад, а затраты растут, заявили эксперты
Согласно анализу, проведенному американской исследовательской компанией Gartner, мировые расходы на технологию искусственного интеллекта в 2025 году, как ожидается, превысят 5,5 триллиона долларов США. Это на 9,8 процента больше, чем в 2024-м.
Рост расходов произойдет в таких секторах, как центры обработки данных, устройства и программное обеспечение. «В 2025 году будет наблюдаться двузначный рост, в основном за счет модернизации оборудования для генеративного ИИ».
Однако, несмотря на непостижимый рост расходов, эти сегменты пока не готовы «дифференцироваться с точки зрения функциональности, даже с новым оборудованием».
Эта фактическая функциональность, конечно, станет ключом к продаже ИИ как продукта в будущем, поскольку рано или поздно заинтересованные стороны и клиенты начнут требовать реальных, ощутимых выгод от вкладывания средств в технологию.
Короче говоря, компании тратят все больше и больше на разработку генеративного ИИ, несмотря на растущий скептицизм рынка относительно вариантов использования этой технологии. Если это правда, то ИИ вступает в тревожный период своего жизненного цикла, когда окупаемость замедляется, а ожидания инвесторов (не говоря уже о пользователях) падают.
«Наши ожидания относительно того, что может и будет сделать генеративный ИИ, начинают снижаться. Мы не доберемся до дна до 2026 года, но 2025-й станет годом спада», — заявил Лавлок.
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Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
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