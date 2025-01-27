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Ажиотаж вокруг ИИ идет на спад, а затраты растут, заявили эксперты

Согласно анализу, проведенному американской исследовательской компанией Gartner, мировые расходы на технологию искусственного интеллекта в 2025 году, как ожидается, превысят 5,5 триллиона долларов США. Это на 9,8 процента больше, чем в 2024-м.

Генеративный ИИ ChatGPT / © OpenAI

Рост расходов произойдет в таких секторах, как центры обработки данных, устройства и программное обеспечение. «В 2025 году будет наблюдаться двузначный рост, в основном за счет модернизации оборудования для генеративного ИИ».

Однако, несмотря на непостижимый рост расходов, эти сегменты пока не готовы «дифференцироваться с точки зрения функциональности, даже с новым оборудованием».

Эта фактическая функциональность, конечно, станет ключом к продаже ИИ как продукта в будущем, поскольку рано или поздно заинтересованные стороны и клиенты начнут требовать реальных, ощутимых выгод от вкладывания средств в технологию.

Короче говоря, компании тратят все больше и больше на разработку генеративного ИИ, несмотря на растущий скептицизм рынка относительно вариантов использования этой технологии. Если это правда, то ИИ вступает в тревожный период своего жизненного цикла, когда окупаемость замедляется, а ожидания инвесторов (не говоря уже о пользователях) падают.

«Наши ожидания относительно того, что может и будет сделать генеративный ИИ, начинают снижаться. Мы не доберемся до дна до 2026 года, но 2025-й станет годом спада», — заявил Лавлок.