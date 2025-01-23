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Лунный модуль Blue Ghost заснял солнечное затмение в космосе

Американская компания Firefly Aerospace опубликовала первый видеоролик, присланный лунным аппаратом Blue Ghost, который отправился в космос 15 января 2025 года.

Художественное изображение полета Blue Ghost / © Firefly Aerospace

Blue Ghost, который сейчас находится на околоземной орбите и занимается сбором данных о взаимодействии земной магнитосферы с солнечным ветром, прислал видеозапись своего полета. На ней запечатлен зрелищный момент, когда Земля на время закрыла собой Солнце.

© Firefly Aerospace

Лунный модуль будет находиться на околоземной орбите до 10 февраля. Затем аппарат выполнит маневр, который переведет его на окололунную орбиту. Посадка запланирована на 2 марта 2025 года в районе Моря Кризисов.