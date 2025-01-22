Трамп инициировал крупнейший в истории проект по развитию инфраструктуры ИИ в США

Ученые исследовали человекообразных обезьян в одном из заповедников Японии и выявили у них необычное поведение, которое ранее не наблюдалось у других животных. Если один шимпанзе начинает мочиться, это стимулирует других особей делать то же самое. По мнению авторов новой научной работы, эффект, который они назвали «заразительным мочеиспусканием», может иметь глубокие эволюционные корни.