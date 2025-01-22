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Трамп инициировал крупнейший в истории проект по развитию инфраструктуры ИИ в США
В первый день возвращения в Белый дом Дональд Трамп отменил почти 80 указов своего предшественника Джо Байдена, включая указ об установлении федеральных правил, касающихся искусственного интеллекта.
Таким образом, правительство США немедленно прекращает всю деятельность, касающуюся регулирования технологии ИИ. Следующим шагом Трамп объявил о создании компании Stargate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов США в инфраструктуру искусственного интеллекта.
Новый проект станет совместным предприятием создателя ChatGPT компании OpenAI, японской инвестиционной группы SoftBank и Oracle. В его рамках планируется строительство новых центров обработки данных для реализации масштабных проектов искусственного интеллекта.
По словам Трампа, это крупнейший в истории проект по развитию ИИ в Соединенных Штатах.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
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Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
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