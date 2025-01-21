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Фотоловушка запечатлела редкие кадры из жизни семьи амурских тигров

Сотрудники центра «Амурский тигр» в официальном телеграм-канале опубликовали видеоролик, на котором показано, как краснокнижная амурская тигрица по кличке Желтобокая заботится о своих тигрятах.

Амурская тигрица Желтобокая вылизывает своего тигренка / © Александр Баталов / Сергей Баталов

На кадрах, снятых в лесоохотничьем хозяйстве, расположенном в 140 километрах от Хабаровска, в верховьях реки Дурмин, тигрица ласково вылизывает одного из детенышей, а тот в ответ нежно облизывает ее морду.

Тигрята появились на свет примерно в конце мая — начале июня 2022 года.

© Александр Баталов / Сергей Баталов