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Фотоловушка запечатлела редкие кадры из жизни семьи амурских тигров
Сотрудники центра «Амурский тигр» в официальном телеграм-канале опубликовали видеоролик, на котором показано, как краснокнижная амурская тигрица по кличке Желтобокая заботится о своих тигрятах.
На кадрах, снятых в лесоохотничьем хозяйстве, расположенном в 140 километрах от Хабаровска, в верховьях реки Дурмин, тигрица ласково вылизывает одного из детенышей, а тот в ответ нежно облизывает ее морду.
Тигрята появились на свет примерно в конце мая — начале июня 2022 года.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?
Ученые исследовали человекообразных обезьян в одном из заповедников Японии и выявили у них необычное поведение, которое ранее не наблюдалось у других животных. Если один шимпанзе начинает мочиться, это стимулирует других особей делать то же самое. По мнению авторов новой научной работы, эффект, который они назвали «заразительным мочеиспусканием», может иметь глубокие эволюционные корни.
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Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
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Ученые волнами атакуют открытие Содома. С ним что-то не так — или что-то не так с атакующими?
Кому принадлежит Луна
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