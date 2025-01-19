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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
10 минут назад
Рейтинг: +944
Посты: 1995

Луну впервые включили в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения

Всемирный фонд охраны памятников (WMF) впервые включил объект, находящийся за пределами Земли, в список объектов культурного наследия, подверженных риску разрушения. Им стала Луна.

Сообщество
# космос
# Луна
Луна / © NASA
Луна / © NASA

Президент фонда Бенедикт де Монлор заявил, что на естественном спутнике Земли сегодня находится более 90 исторических мест, включая следы астронавтов миссий «Аполлон», которые могут пострадать в результате будущих полетов на Луну людей и автоматизированных аппаратов.

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# дети
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# геология
# литосферные плиты
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ФизТех
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# термоядерный реактор
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