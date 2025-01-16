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В России разрабатывают первый автомобиль-квадрокоптер

Московское конструкторское бюро «Филатов» показало необычный проект, который представляет собой нечто среднее между летающей машиной с квадрокоптером.

Модель автомобиля-квадрокоптера ИФ-9 / © КБ «Филатов»

Испытания модели летающего автомобиля в масштабе 1:5 под обозначением ИФ-9 должны состояться уже в этом месяце.

Модель автомобиля-квадрокоптера ИФ-9 / © КБ «Филатов»

Прототип ИФ-9 представляет собой колесную платформу с кабиной салона на два места и откидным колпаком, по которому в салон будут попадать люди.

По углам платформы расположены откидные пилоны с двигателями для винтов. При движении по автомобильной дороге они располагаются в сложенном состоянии в корпусе транспортного средства, но при необходимости могут превратить ИФ-9 в подобие квадрокоптера.

Модель автомобиля-квадрокоптера ИФ-9 / © КБ «Филатов»

Модель автомобиля-квадрокоптера ИФ-9 с капсулой спасательной системы / © КБ «Филатов»