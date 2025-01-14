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Впервые за 30 лет археологи нашли статую полководца в мавзолее первого императора Китая

Археологи обнаружили 2000-летнюю статую военачальника на месте раскопок Терракотовой армии в Китае. Она стала первой статуей полководца, найденной с 1994 года, и десятым воплощением военачальника среди тысяч фигур воинов.

Солдаты Терракотовой армии Цинь Шихуанди / © Getty Images

Статую нашли в яме № 2. От других ее отличают сложный головной убор, богатые доспехи с узорами и лентами, поза со сложенными руками. Рядом со скульптурой полководца обнаружили статуи двух офицеров, пяти воинов и колесницу, запряженная лошадьми.

На месте раскопок в общей сложности уже нашли 7000 солдат, лошадей, колесниц и оружия (примерно 2000 из них — воины в натуральную величину). Эксперты полагают, что еще тысячи фигур в натуральную величину можно обнаружить в ближайшие годы.

Эти находки помогут историкам лучше понять организацию войска, созданного для охраны усыпальницы первого императора Китая Цинь Шихуанди, который объединил разрозненные земли, инициировал строительство Великой Китайской стены и ввел единую систему письма.