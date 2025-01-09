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Олег Гончар
Олег Гончар
3 минуты назад
Рейтинг: +622
Посты: 1782

Видео: электрический суперкар Yangwang U9 сам перепрыгивает ямы

Компания BYD опубликовала короткий видеоролик, в котором показала возможности своего первого электрического суперкара Yangwang U9. 

Сообщество
# BYD
# транспорт
# электромобили
Электрический суперкар Yangwang U9 использует «умную» активную подвеску / © BYD
Электрический суперкар Yangwang U9 использует «умную» активную подвеску / © BYD

Электромобиль получил систему автономного вождения и «умную» активную подвеску, которая помогает ему перепрыгивать различные препятствия.

 © BYD

В видео показано, как беспилотный спортивный электромобиль Yangwang U9 разгоняется до 120 километров в час и с легкостью преодолевает 2,5-метровую яму с водой, а затем — четырехметровый участок с шипами. Кроме того, машина умеет ездить на трех колесах и разворачиваться на месте.

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