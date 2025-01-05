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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
10 минут назад
Рейтинг: +600
Посты: 1443

Спутники показали, как Китай преобразил пустыню

Песчаная и почти безжизненная пустыня Кузупчи во Внутренней Монголии когда-то имела репутацию «моря смерти». Однако совсем недавно ее дюнные поля стали морем фотоэлектрических возможностей, преобразованных всплеском установленных солнечных панелей.

Сообщество
# NASA
# Китай
# космос
# спутники
# технологии
# энергия
Пустыня Кузупчи в декабре 2017 года / © NASA
Пустыня Кузупчи в декабре 2017 года / © NASA

Это строительство стало частью многолетнего плана КНР по возведению «великой солнечной стены», призванной генерировать достаточно энергии для обеспечения Пекина.  

Пустыня Кузупчи в декабре 2024 года  / © NASA 
Пустыня Кузупчи в декабре 2024 года  / © NASA 

Проект, который, как ожидается, будет завершен в 2030 году, будет иметь длину 400 километров, ширину пять километров и максимальную генерирующую мощность 100 гигаватт.

Солнечная погода, ровная местность и близость к промышленным центрам делают Кубуки желанным местом для производства солнечной энергии. Панели устанавливаются в длинной узкой полосе дюн к югу от реки Хуанхэ между городами Баотоу и Баяннур. Спутники NASA Landsat 8 и 9 сделали снимки, показывающие расширение зоны действия солнечных ферм с декабря 2017 года по декабрь 2024 года.

По состоянию на июнь 2024 года Китай лидировал в мире по мощности действующих солнечных электростанций с 386 875 мегаваттами, что составляет около 51 процента от общемирового показателя, согласно данным Global Solar Power Tracker. На втором месте находятся США с 79 364 мегаваттами (11 процентов), за ними следует Индия с 53 114 мегаваттами (7 процентов).

Рост солнечной энергетики в Китае был особенно быстрым в течение последнего десятилетия. В период с 2017 по 2023 год действующая солнечная мощность страны выросла в среднем на 39 994 мегаватт в год. Солнечная мощность Соединенных Штатов увеличилась в среднем на 8 137 мегаватт за тот же период.

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Мезозавры стали одними из первых позвоночных, которые вернулись в моря вскоре после выхода их предков на сушу. Они жили в конце палеозоя (накануне величайшего пермского вымирания) у берегов южного континента Гондвана — им соответствует современные Африка и Южная Америка. Мезозавров обычно считают небольшими, в среднем 0,7 метра в длину, однако новая статья в Fossil Studies описала гигантский образец из уругвайских лагерштеттов. Согласно оценкам, он был втрое длиннее большинства известных мезозавров.

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# Василий Ключарев
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