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Сеть высокоскоростных железных дорог Китая поставила новый рекорд по протяженности

По данным Китайского национального управления железных дорог, сеть высокоскоростных железных дорог КНР достигла нового рубежа: ее общая протяженность составила 47 тысяч километров.

Скоростной поезд «Фусин» / © CFP

Общая протяженность железнодорожной сети КНР на сегодня составляет примерно 162 тысячи километров, из которых на долю высокоскоростных железных дорог приходится почти 30 процентов.

Эксперты подчеркивают, что это расширение ускорит перевозки людей и грузопоток товаров, улучшит туризм и будет стимулировать экономический рост.