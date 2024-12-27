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Спутники показали, как растет площадь Финляндии
Новые спутниковые снимки, сделанные аппаратом Landsat 8, показали, процесс подъема суши в Ботническом заливе (находится в северной части Балтийского моря). В будущем это может привести к тому, что берега Финляндии и Швеции соединятся перешейком.
Во время последнего ледникового максимума, случившегося около 20 тысяч лет назад Балтийское море находилось под ледяным покровом толщиной до трех тысяч метров. По оценкам ученых, огромный вес этого льда продавил сушу более чем на 500 метров. С тех пор как ледники отступили земля начала подниматься обратно. По разным оценкам, ежегодно вдоль побережья Ботнического залива из моря поднимается 700 гектаров земли.
В будущем этот процесс приведет к сужению Ботнического залива. Через тысячелетия берега Финляндии и Швеции могут даже соединиться в самом узком месте, превратив залив в озеро. Однако точный характер этих изменений будет зависеть от того, насколько глобальное повышение уровня моря, вызванное таянием полярных льдов и тепловым расширением океанических вод, компенсирует региональное поднятие суши. Пока скорость подъема суши в Ботническом заливе составляет около десяти миллиметров в год, в то время как скорость глобального повышения уровня моря — 3,4 миллиметра в год.
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В СМИ идет дискуссия о так называемых зеркальных микробах. Профессор Кембриджского университета, нобелевский лауреат по химии Грегори Уинтер в интервью Daily Mail заявил, что противостояние таким микробам может выйти за пределы лабораторий. Ведущий научный сотрудник кафедры цитологии и гистологии СПбГУ Кирилл Антонец рассказал о перспективах создания таких веществ.
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Астрономы обнаружили, что всего в 42 световых годах от нас, вокруг оранжевой карликовой звезды, обращаются планеты, похожие друг на друга почти как братья-близнецы. Все они в диаметре — вылитая Земля, но в несколько раз тяжелее. Почему?
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