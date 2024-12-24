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«Джеймс Уэбб» рассмотрел близлежащую к Млечному Пути галактику
Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение спиральной галактики NGC 2566, которое сделал орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST). Галактика расположена на расстоянии 76 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Корма.
NGC 2566 считается одной из близлежащих галактик к Млечному Пути, поэтому стала целью в рамках изучения связей между звездами, газом и пылью в звездообразующих галактиках. Интересно, что NGC 2566 — лишь одна из 55 галактик, исследованных телескопом в рамках этой научной программы.
«Джеймс Уэбб» запечатлел NGC 2566 с помощью двух своих главных научных инструментов: камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) и прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI). Новое изображение позволяет увидеть четко очерченные спиральные рукава, проходящую через центр длинную перемычку и тонкий шлейф из газа, пыли и звезд.
Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей
Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Чтобы выяснить, связано ли количество ежедневных шагов с депрессией во взрослом возрасте, международная исследовательская группа проанализировала данные 33 исследований, в которых участвовали почти 100 тысяч человек. Результаты показали, что ходьба значительно влияет на психическое здоровье, в том числе снижая риск развития депрессии
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
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Все больше людей ходят с IQOS и GLO, а информации про них мало, и она противоречива. Вредно это или нет?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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