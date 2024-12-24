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«Джеймс Уэбб» рассмотрел близлежащую к Млечному Пути галактику

Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение спиральной галактики NGC 2566, которое сделал орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST). Галактика расположена на расстоянии 76 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Корма.

Галактика NGC 2566 / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Leroy

NGC 2566 считается одной из близлежащих галактик к Млечному Пути, поэтому стала целью в рамках изучения связей между звездами, газом и пылью в звездообразующих галактиках. Интересно, что NGC 2566 — лишь одна из 55 галактик, исследованных телескопом в рамках этой научной программы.

«Джеймс Уэбб» запечатлел NGC 2566 с помощью двух своих главных научных инструментов: камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) и прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI). Новое изображение позволяет увидеть четко очерченные спиральные рукава, проходящую через центр длинную перемычку и тонкий шлейф из газа, пыли и звезд.