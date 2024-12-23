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Город-небоскреб «Зеркальная линия» помогут строить роботы

Стратегическое инвестиционное подразделение агентства развития территорий Саудовской Аравии Neom — инвестиционный фонд Neom (NIF) — сделал значительные инвестиции в европейскую компанию GMT Robotics. Они направлены на высокотехнологичную робототехнику, которая должна повысить эффективность и ускорить работы по возведению города-небоскреба «Зеркальная линия» и других мегапроектов.

Строительная площадка «Зеркальной линии» / © Neom

Более подробная информация о типе используемых роботов или их функциях пока не разглашается, но очевидно, что основное внимание уделят производству арматуры (арматурных стержней, используемых в бетонных конструкциях). Это вполне логично, поскольку Neom потребляет примерно 20% мировых поставок стали.

Преимущества применения робототехники в строительном секторе многочисленны. Они включают повышение эффективности работ, снижение эксплуатационных расходов, улучшение охраны труда и техники безопасности, а также оптимизацию гибкости проектирования.