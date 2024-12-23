Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Беспилотник-конвертоплан STRIX совершил первый полет

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems сообщила, что STRIX — новый тип самолета вертикального взлета и посадки (СВВП) — выполнил свой первый полет.

STRIX впервые поднимается в воздух / © BAE Systems

Разработанный в первую очередь для военного использования STRIX представили публике в феврале прошлого года на австралийском авиасалоне Avalon. Он способен летать автономно или с помощью дистанционного управления на большой дальности.

Планируется, что серийная версия STRIX будет оснащена гибридным двигателем, который позволит перевозить полезную нагрузку массой 160 килограммов на расстояние до 800 километров.

Во время первого полета STRIX были достигнуты основные цели летных испытаний, включая безопасное и автономное управление совершенно новой конфигурацией самолета вертикального взлета и посадки.