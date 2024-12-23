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Американский военный спутник разрушился на орбите

Космические силы США 19 декабря сообщили, что вышедший из строя американский военный метеорологический спутник DMSP-5D2 F14 разрушился на орбите. После этого образовалось более 50 обломков.

Иллюстрация аппарата Программы метеорологических спутников Министерства обороны США / © U.S. Air Force

Разрушение произошло 18 декабря, в 16:10 по московскому времени, на высоте 840 километров.

Спутник DMSP-5D2 F14 запустили в 1997 году в рамках Программы метеорологических спутников Министерства обороны США. Он проводил наблюдения за Землей, находясь на солнечно-синхронной орбите. Из эксплуатации аппарат вывели в 2020 году, но он остался в космосе.

DMSP-5D2 F14 далеко не первый аппарат этого семейства космических спутников, который разрушился на орбите. Аналогичная судьба постигла F11 в 2004 году, F13 — в феврале 2015-го, а также F12 — в октябре 2016-го.