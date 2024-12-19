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Олег Гончар
Олег Гончар
6 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1759

Появился новый рендер будущего «самолета Судного дня»

Американская оборонная компания Northrop Grumman опубликовала новый рендер самолета E-130J. Он должен заменить воздушное судно E-6B Mercury, которое называют «самолетом Судного дня».

Сообщество
# Northrop Grumman
# авиация
# рендеры
Новый рендер будущего «самолета Судного дня» / © Northrop Grumman
Новый рендер будущего «самолета Судного дня» / © Northrop Grumman

E-6B  предназначен для связи президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Создание E-130J планируют завершить в декабре 2034 года.

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# космос
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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Sergei April
26 минут назад
Пипл схавает )))

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Я Всё
32 минуты назад
Хорошо, спасибо за информацию

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Алексей Р
43 минуты назад
Иван, что там сейчас может восстанавливаться!?😂

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Алексей Р
44 минуты назад
ulogin_vkontakte_4407404, ну и хорошо! Но если вытащить голову из задницы, то можно заметить, что в статье указывается иностранный портал с данными мвф! Какой

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Ирина Зотова
48 минут назад
Кирилл, да, как бы ровно так все и делают. Закупают в одной стране, продают в другой. Все страны закупают где-то подешевле и продают у себя подороже.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Евгений БолотникоВ
49 минут назад
Миша, смотрю в книгу вижу фигу ? Состав БРИКС и G7 загугли, если не в теме))

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Neron Nemesida
50 минут назад
Грязная, зеленая бумажка! Вот-вот падет, нужно просто потерпеть

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Андрей Солдатов
50 минут назад
Андрей, США жируют за счёт всего мира, потому что печатают деньги, потому что живут в долг... Но рано или поздно эта халява закончится, и отрезвление

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Александр Коринец
53 минуты назад
Андрей, у них 40 млн человек получают социальные карты, типа талонов, на еду, чтобы с голоду не сдохли. Это легко проверить, легче чем комментарий на

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Alexey Tupota
58 минут назад
Mister, если смотреть на постоянные регулярные про... пролеты своих средств инвесторами, то станет понятно что инвесторы в том, что сложнее схемы

Инфографика: кому должны СШАИнфографика: кому должны США

Alexey Tupota
1 час назад
Oleg, ничего, так делают десятилетиями и доллар все эти десятилетия обесценивается.

Инфографика: кому должны СШАИнфографика: кому должны США

Андрей Дибров
1 час назад
Толченов, Ну да. Реальней некуда.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Андрей Дибров
1 час назад
Andrey, Как не знает. Они жруть фуагры в мерседесах - а мы макарошки в жигулях. Все "сытые и мобильные", ага )

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Андрей Дибров
1 час назад
поржал

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Oleg Zobov
2 часа назад
Иван, что может помешать заемщику напечатать долларов чтобы отдать долг?)

Инфографика: кому должны СШАИнфографика: кому должны США

Afro Tray
2 часа назад
Viktor, а как тогда считать товары, которые нельзя в гараже выточить, например литографы, которые создают только в Голландии и Японии???

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Толченов Андрей
2 часа назад
Andrey, это вы не понимаете.. когда мне америкосов показывают мебель и озвучивают сколько она стоила... я лично четко понимаю что у нас это стоит в 8-10

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Толченов Андрей
2 часа назад
Андрей, когда ВВП станут считать по реальной экономике, в штуках продукции. У нас реальная экономика без дутых фин. Деревативов.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

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