Появился новый рендер будущего «самолета Судного дня»

Умные часы и фитнес-браслеты помогают контролировать самочувствие, уделять должное время физической активности, легче просыпаться по утрам. Однако, как выяснили ученые из США, эти гаджеты могут быть и опасны для здоровья. Команда химиков обнаружила, что во время использования умные часы и фитнес-браслеты воздействуют на кожу «вечными химикатами», которые проникают в организм и накапливаются там.