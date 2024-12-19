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Китай построит крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове

В Китае стартовало строительство крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове в приморском городе Далянь. Площадь воздушной гавани Цзиньчжоувань составит 20 квадратных километров. Она будет обслуживать 43 миллиона пассажиров в год.

Проект аэропорт Цзиньчжоувань в городе Далянь / © SCMP

Аэропорт Цзиньчжоувань будет обслуживать город Далянь, который благодаря своему расположению стал центром торговли с соседней Японией и Южной Кореей. Расположенный на полуострове, в северной части пролива Бохай, город с населением более шести миллионов человек превратился в крупный центр судоходства, нефтепереработки и прибрежного туризма.

По данным правительства провинции, в итоге в аэропорту Цзиньчжоувань построят четыре взлетно-посадочные полосы и огромный терминал площадью 900 000 квадратных метров.

Проект планируется осуществить к 2035 году.