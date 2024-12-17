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Трамп отменит требование к Tesla сообщать об авариях с участием автопилота
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении информагентства Reuters, команда избранного президента Дональда Трампа планирует отменить федеральное требование к Tesla уведомлять об авариях с участием ее системы автопилота.
Программное обеспечение Tesla для помощи водителю — своеобразный автопилот — остается под пристальным вниманием регулирующих органов, так как его связывают с сотнями аварий и десятками смертей. По данным Reuters, на сегодня Tesla передала федеральным органам по безопасности более 15 тысяч отчетов о ДТП с участием автопилота.
Теперь Трамп, который сблизился с Маском во время предвыборной гонки, собирается отменить правила, требующие от Tesla сообщать о ДТП с участием автопилота ее электромобилей.
Это особенно актуально сейчас, когда Маск поставил в приоритет разработку автономного сервиса по заказу поездок. Компания недавно продемонстрировала прототип роботакси Cybercab, а предприниматель пообещал выпустить бесчисленное количество беспилотников уже в следующем году.
Как выяснили журналисты, переходной команде Трампа поручили разработать 100-дневную стратегию автомобильной политики, и они определили правило предоставления отчетов о ДТП как «чрезмерный» сбор данных. Остается неясным, играли Маск или Tesla непосредственную роль в разработке этих рекомендаций, но, учитывая тесные отношения между гендиректором компании и избранным президентом, это вполне возможно.
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