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В погоне за SpaceX: китайские многоразовые ракеты готовятся к первым полетам
Китайские стартапы в сфере космических технологий готовятся испытать свои многоразовые ракеты уже в следующем году, намереваясь бросить вызов Falcon 9 компании SpaceX.
Как пишет издание South China Morning Post, возглавляет гонку компания Space Pioneer. Она разрабатывает 71-метровую двухступенчатую ракету, работающую на керосине и жидком кислороде, под названием «Тяньлун-3» (Tianlong-3) в Чжанцзягане, провинция Цзянсу. Она станет второй по мощности ракетой в Китае, уступая только Long March-5B.
«Тяньлун-3» сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и предназначена для развертывания более 30 спутников за один пуск. Первая ступень ракеты, оснащенная девятью двигателями Tianhuo-12, и может быть использована повторно до 10 раз.
Немногим отстает от «Тяньлун-3» ракета Zhuque-3 компании от Landspace, которую разрабатывают в Хучжоу, провинция Чжэцзян. Zhuque-3 диаметром 4,5 метра и общей длиной 76,6 метра оснащена девятью двигателями Tianque-12B и сможет выводить до 21 тысячи килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту в расходном состоянии или до 18,3 тысячи килограммов в процессе, когда первая ступень будет возвращаться на стартовую площадку для повторного использования.
Интеграция технологии многоразовых ракет, вероятно, приведет к росту числа запусков, что значительно снизит затраты и сделает спутниковый интернет более доступным в глобальном масштабе. Эти достижения могут изменить динамику рынка и предложить пользователям больше вариантов услуг спутниковой широкополосной связи.
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Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.
Астрономы заметили в далекой маленькой галактике крайне своеобразное явление: неизвестный объект вспыхнул и потух так стремительно, что это совершенно непохоже на большинство подобных событий в космосе. Подозревают, что за событием стоит черная дыра, притом та самая, которую давно разыскивают: черная дыра промежуточной массы.
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