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Nokia создала первую в мире 360-градусную 8K-камеру с поддержкой 5G

Финская транснациональная компания Nokia представила первую в мире 360-градусную камеру с поддержкой 5G для промышленного использования. Новое устройство под названием Nokia 360 Camera обеспечивает потоковую передачу видео высокого разрешения — 8K — с низкой задержкой в режиме реального времени.

Nokia 360 Camera / © Nokia

Камера предназначена для работы в суровых и экстремальных условиях. Она оснащена защитой от воды и пыли по стандарту IP67 и устойчива к ударам и вибрациям.

Nokia 360 Camera также наделена функциями для обеспечения безопасности данных. Ее можно использовать для удаленного мониторинга, ситуационной осведомленности и телеуправления.