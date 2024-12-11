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Создан первый спутник, способный выдерживать ускорение до 10 000 g

Специалисты стартапа SpinLaunch совместно с инженерами Портлендского государственного университета разработали и построили первый спутник, способный выдерживать ускорение свободного падения до 10 000 g.

Первый спутник, способный выдерживать ускорение до 10 000 g / © SpinLaunch

Чтобы добиться этого результата, команде инженеров пришлось внести незначительные изменения в конструкцию аппарата.

Они модифицировали батареи для лучшей устойчивости и заменили алюминий 6061 на более прочный сплав 7075. Помимо этого, усилили части печатных плат, чтобы минимизировать нагрузку на чувствительные компоненты.

© SpinLaunch

Новый спутник создан для того, чтобы он смог пережить выстрел из системы орбитального запуска SpinLaunch, которая напоминает огромную «пращу» и будет способна доставлять небольшие спутники на низкую околоземную орбиту.