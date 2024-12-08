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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +935
Посты: 1928

Видеокамеры на МКС запечатлели шестой испытательный полет Starship

Хотя шестой испытательный полет транспортной системы Starship компании SpaceX состоялся более двух недель назад, только на днях специалисты NASA опубликовали почти трехминутный видеоролик, который дал возможность взглянуть на запуск глазами членов экипажа МКС. Ранее были доступны только несколько фотоснимков, сделанных астронавтом Доном Петтитом.

Сообщество
# видео
# космос
# МКС
Шестой испытательный полет транспортной системы Starship, запечатленный с борта МКС / © NASA
Шестой испытательный полет транспортной системы Starship, запечатленный с борта МКС / © NASA
© NASA
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