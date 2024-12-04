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Счетная палата сообщила о плохом состоянии половины десантных кораблей ВМС США

По итогам аудиторской проверки специалисты Счетной палаты пришли к выводу, что половина десантных кораблей Военно-морских сил США находятся в плохом состоянии и не смогут прослужить отведенный им срок.

Многоцелевой десантный корабль USS Wasp / © U.S. Navy

Без этих кораблей, которые базируются в Сан-Диего, Литл-Крик (Вирджиния) и Сасебо (Япония), морским пехотинцам будет сложно осуществлять военные операции.

Счетная палата выделила множество проблем, которые в разной степени затронули весь десантный флот ВМС США. Они включают задержки в техническом обслуживании, дефицит запасных частей, ненадлежащий надзор со стороны подрядчиков и другие.