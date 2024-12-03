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Инфографика: самые быстрорастущие экономики стран Европы в 2024 году

В последнее время европейские страны столкнулись с серьезными проблемами: например, с сокращением деловой активности и падением курса евро по отношению к доллару до самого низкого уровня с 2022 года. Кроме того, угроза возможных пошлин в связи с президентством Дональда Трампа еще больше усугубила ситуацию.

Инфографика: самые быстрорастущие экономики стран Европы в 2024 году / © visualcapitalist

Несмотря на эти препятствия, некоторые государства продемонстрировали устойчивый экономический рост в уходящем году.

На графике, опубликованном выше, показаны 15 ведущих европейских стран по прогнозируемому росту внутреннего валового продукта (ВВП) в 2024 году на основе данных «Перспектив развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

Во главе рейтинга — Мальта, экономика которой в значительной степени ориентированной на услуги, включая туризм. Страна также преуспевает в экспорте продукции обрабатывающей промышленности, особенно электроники и фармацевтики.

Невзирая на санкции, экономика России выросла за счет увеличения торговли с Китаем и Индией, а также благодаря росту локального производства.