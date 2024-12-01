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Ученые научились получать спутниковые снимки «из будущего»

Сотрудники Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый инструмент на основе искусственного интеллекта, который использует спутниковые снимки и позволяет создавать реалистичные изображения будущих наводнений для их оценки и прогнозирования ущерба, который они могут нанести.

Спутниковый снимок (слева) и результат вероятного наводнения (справа) / © MIT

Объединив генеративный ИИ с физической моделью наводнений, исследователи создали инструмент под названием Earth Intelligence Engine. Он создает реалистичные аэрофотоснимки того, как будет выглядеть тот или иной регион после возможного наводнения.

Снимки «из будущего» показывают, где вероятнее всего произойдет наводнение с учетом силы надвигающегося катаклизма.