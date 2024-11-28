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Зонд Europa Clipper активировал первые научные инструменты
Автоматическая межпланетная станция Europa Clipper успешно развернула стрелу магнитометра и несколько антенн радиолокационного прибора по пути к системе Юпитера.
Как только космический аппарат достигнет Юпитера, магнитометр понадобится для измерения магнитного поля вокруг Европы. Это поможет ученым подтвердить существование океана, который, как полагают, расположен под ледяной корой луны Юпитера, и измерить его глубину и соленость.
Радиолокационный прибор включает четыре высокочастотные антенны, которые простираются крест-накрест от солнечных батарей, каждая длиной 17,6 метра, и восемь прямоугольных антенн сверхвысокой частоты, каждая длиной 2,76 метра.
Инженеры продолжат проверять оборудование Europa Clipper, и ожидается, что еще семь научных инструментов будут активированы во время серии испытаний, запланированных на ближайшие два месяца.
Полет к Европе исследовательского аппарата займет пять с половиной лет, за это время зонд выполнит два гравитационных маневра для ускорения: в окрестностях Марса в феврале 2025 года и в окрестностях Земли в декабре 2026-го. Они обеспечат выход на первоначальную орбиту вокруг Юпитера в апреле 2030 года.
После прибытия к самой большой планете Солнечной системы Europa Clipper выполнит серию дополнительных маневров, которые выведут его на рабочую орбиту. В начале 2031 года зонд приступит к основной научной программе и осуществит 49 близких пролетов Европы.
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