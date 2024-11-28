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Зонд Europa Clipper активировал первые научные инструменты

Автоматическая межпланетная станция Europa Clipper успешно развернула стрелу магнитометра и несколько антенн радиолокационного прибора по пути к системе Юпитера.

Изображение зонда Europa Clipper с развернутыми солнечными батареями, стрелой магнитометра и несколькими антеннами / © NASA / JPL-Caltech

Как только космический аппарат достигнет Юпитера, магнитометр понадобится для измерения магнитного поля вокруг Европы. Это поможет ученым подтвердить существование океана, который, как полагают, расположен под ледяной корой луны Юпитера, и измерить его глубину и соленость.

Радиолокационный прибор включает четыре высокочастотные антенны, которые простираются крест-накрест от солнечных батарей, каждая длиной 17,6 метра, и восемь прямоугольных антенн сверхвысокой частоты, каждая длиной 2,76 метра.

Инженеры продолжат проверять оборудование Europa Clipper, и ожидается, что еще семь научных инструментов будут активированы во время серии испытаний, запланированных на ближайшие два месяца.

Полет к Европе исследовательского аппарата займет пять с половиной лет, за это время зонд выполнит два гравитационных маневра для ускорения: в окрестностях Марса в феврале 2025 года и в окрестностях Земли в декабре 2026-го. Они обеспечат выход на первоначальную орбиту вокруг Юпитера в апреле 2030 года.

После прибытия к самой большой планете Солнечной системы Europa Clipper выполнит серию дополнительных маневров, которые выведут его на рабочую орбиту. В начале 2031 года зонд приступит к основной научной программе и осуществит 49 близких пролетов Европы.