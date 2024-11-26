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Суд отклонил требование экологов остановить запуски Starship

Испытания транспортной системы Starship / © SpaceX

Группа экологов Save RGV подала иск с требованием остановить запуски Starship, утверждая, что водяная система стартового стола компании привела к сбросу неочищенных промышленных сточных вод, вредных для окружающей среды. Активисты потребовали временно приостановить испытания Starship, однако эти требования отклонил судья Роландо Ольвера.

Хотя Ольвера признал, что SpaceX использовала систему без надлежащих разрешений, он отметил, что компания заплатила штрафы, подала заявку на необходимое разрешение и ее заявка была рассмотрена Техасской комиссией по качеству окружающей среды (TCEQ). TCEQ разрешила SpaceX продолжать использовать систему, не обнаружив существенных экологических недостатков.

Ольвера также указал на далекоидущие последствия остановки деятельности SpaceX, отметив, что приостановка запусков Starship повлечет различные последствия не только для ответчика, но и для общественности в целом. Она значительно задержит и, возможно, нарушит договоренности SpaceX с NASA в рамках лунной программы «Артемида».