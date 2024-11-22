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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
5 минут назад
Рейтинг: +934
Посты: 1898

Starship доставит на Луну вездеход Lunar Outpost

Американская компания Lunar Outpost, которая весной 2024 года заключила контракт с NASA на разработку луномобиля для астронавтов, подписала соглашение с SpaceX об использовании Starship для доставки своего аппарата Lunar Outpost Eagle на естественный спутник Земли.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# Луна
Рендер луномобиля Lunar Outpost Eagle / © Lunar Outpost
Рендер луномобиля Lunar Outpost Eagle / © Lunar Outpost

«Причина, по которой мы выбрали Starship, — это его технологическая зрелость, темпы развития и качество», — заявил генеральный директор Lunar Outpost Джастин Сайрус.

Руководитель Lunar Outpost уверен, что Starship сможет совершить надежную посадку на поверхность Луны в сроки, оговоренные в соглашении.

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