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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 час назад
Рейтинг: +934
Посты: 1896

Американские военные внимательно наблюдали за последними испытаниями Starship

Глава американского командования космических операций генерал Брэдли Ченс Зальцман посетил «Звездную базу» SpaceX в Бока-Чика и присутствовал на шестом испытательном полете транспортной системы Starship.

Сообщество
# StarShip
# космос
# технологии
Шестой испытательный полет Starship / © SpaceX
Шестой испытательный полет Starship / © SpaceX

Хотя пока не было принято никаких решений по интеграции Starship в военные операции, присутствие Зальцмана свидетельствует об интересе американских военных к этой технологии. Представители ВВС и Космических силы США не раз упоминали, что рассчитывают на потенциальную возможность использования транспортной системы в будущем.

Сегодня космические силы в значительной степени зависят от ракет Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX для запуска спутников-шпионов. Но Starship, с его огромной грузоподъемностью, имеет потенциал для поддержки военной логистики и космических операций.

Одной из самых перспективных возможностей Starship стало бы использование корабля в качестве быстрой глобальной транспортной системы. Космические силы и ВВС США изучают проекты, в которых Starship мог бы заменить традиционные военные воздушные транспортные платформы, такие как C-17 Globemaster III, чтобы доставить персонал и грузы в любую точку Земли менее чем за час.

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