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Самый большой и мохнатый: открыт новый вид пауков-птицеедов

В западной части Кубы ученые открыли новый вид пауков-птицеедов, получивший название Trichopelma grande. Они отличаются от сородичей более крупными размерами и многочисленными длинными волосками на педипальпах.

Самец Trichopelma grande / © Journal of Natural History / David Ortiz

Исследователи рассмотрели на брюшке этих пауков отчетливый рисунок из пятен и шести более темных и более светлых поперечных полос, разделенных по центру светлой полосой.

Верхняя часть тела Trichopelma grande покрыта густыми каштаново-коричневыми волосками по краям, в то время как центр остается гладким и безволосым, демонстрируя темно-коричневую поверхность. Размер головы обнаруженного паука намного превосходит таковой у других известных видов в пределах рода.