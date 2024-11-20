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Exploration Company привлекла средства на создание нового грузового космического корабля

Рендер грузового космического корабля Nyx Earth / © Exploration Company

В июле текущего года Exploration Company запустила свой первый космический аппарат-демонстратор под названием Nyx Bikini во время первого полета ракеты Ariane 6. Однако компания не смогла проверить способность космического аппарата выдержать возвращение на Землю, так как верхняя ступень Ariane 6 не сошла с орбиты, а осталась в космосе, а именно к ней и был прикреплен Nyx Bikini.

Следующий этап испытаний — полет капсулы под названием Mission Possible, запланированный на середину 2025 года. Согласно плану испытаний, капсула проведет три часа на орбите, прежде чем приводнится у берегов Гавайев.

Хотя будущий грузовой корабль под названием Nyx Earth проектируется для МКС, Exploration Company нацеливается на коммерческие космические станции как на своих основных клиентов. Она объявила о соглашениях с Axiom Space, Starlab Space и Vast на транспортировку грузов на их будущие космические станции.