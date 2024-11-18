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Обзорный телескоп VLT получил изображение «квадратной» галактики

Специалисты Европейской Южной обсерватории (ESO) опубликовали новое изображение карликовой неправильной галактики Секстант A. Она расположена на расстоянии 4,3 миллиона световых лет от Земли.

Карликовая галактика Секстант A / © INAF / VST-SMASH

Изображение Секстант A, полученное с помощью обзорного телескопа VLT (VST), привлекло внимание астрономов из-за уникальности этой галактики, заключающейся в ее необычной квадратной форме, которая возникла из-за серии взрывов сверхновых. Эти события способствовали перераспределению материала в галактике и придали ей необычную конфигурацию.

Карликовая галактика Секстант A недавно стала объектом исследования в рамках проекта VST-SMASH (VLT Survey of Mass Assembly and Structural Hierarchy). Целью ученых было выяснить механизмы формирования различных галактик.