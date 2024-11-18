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Крысы, научившиеся водить маленькие автомобили, полюбили скорость
Исследователи, научившие крыс водить крошечные машинки, снова взялись за дело — на этот раз у них появилось еще больше информации о том, насколько грызунам нравится столь необычное времяпрепровождение.
Нейробиолог из Университета Ричмонда Келли Ламберт рассказала, что во время экспериментов по обучению крыс вождению она и ее коллеги многое узнали о предпочтениях своих подопытных.
Ламберт и ее команда уже много лет обучают лабораторных крыс вождению, чтобы изучить взаимосвязь между средой обитания животных, стрессом и развитием познавательных способностей и новых навыков.
Нейробиолог сообщила что во время пандемии в 2020 году и карантина лабораторные крысы-водители, похоже, испытывали эмоциональную изоляцию. Тем летом исследовательница вошла в лабораторию и заметила кое-что необычное.
«Три обученные водить машинки крысы с нетерпением подбежали к краю клетки, подпрыгивая, как это делает моя собака, когда ее спрашивают, хочет ли она прогуляться», — объяснила Ламберт.
Исследователи обнаружили, что у крыс была сильная мотивация к обучению вождению, они часто запрыгивали в машину и нажимали на газ еще до того, как их транспортное средство выезжало на дорогу.
Когда крысам предложили выбрать между более коротким путем к лакомству (вознаграждение за обучение) и более длинным, две трети грызунов предпочли более длинный вариант. Это говорит о том, что поездка на автомобиле доставляла им такое же удовольствие, как и вознаграждение.
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Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
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Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
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