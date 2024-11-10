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В Китае создали оружие наподобие «Звезды смерти»
Китайские ученые разработали систему синхронизации для конвергентного сложения микроволнового излучения от нескольких источников в один мощный энергетический луч для атаки на цель.
Как пишут журналисты издания South China Morning Post, новая технология напоминает оружие «Звезды смерти» из фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны».
Эта идея считалась труднореализуемой, поскольку электромагнитные волны от разных передающих платформ должны поступать в одно и то же место, время и в одной и той же форме, чтобы достичь эффективного сочетания сил.
Китайские ученые и инженеры преодолели эти препятствия за счет точного контроля и синхронизации положения и времени используемых в этой операции микроволновых излучателей, требующих уменьшения погрешности позиционирования до нескольких миллиметров и временной синхронизации не более 170 пикосекунд. Специалисты построили систему, состоящую из семи передающих транспортных средств. Эксперименты подтвердили, что устройство может эффективно подавлять сигналы спутников.
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