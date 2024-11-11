Прототип аэротакси Airbus совершил первый взлет

Живые существа в знакомом нам виде появились в начале кембрийского периода, причем быстро и сразу в большом разнообразии. Они заменили собой причудливых жителей эдиакарского периода — вендобионтов, которые ни на что не похожи. Однако находка из Эстонии показала, что жившие в сегментированных трубках червеобразные Conotubus hemiannulatus еще довольно долго обитали у берегов древнего континента Балтика. Скорее всего, благодаря его удаленности и прохладному климату.