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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
10 минут назад
Рейтинг: +315
Посты: 506

Лучшие снимки дикой природы: стали известны победители NBP International Awards 2024

Жюри престижной международной премии Nature's Best Photography (NBP) подвело итоги конкурса 2024 года и объявило имена победителей. 

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Снимок абсолютного победителя конкурса: тигры в заповеднике Тадоба-Андхари, штат  Махараштра, Индия / © Mangesh Ratnakar Desai
Снимок абсолютного победителя конкурса: тигры в заповеднике Тадоба-Андхари, штат  Махараштра, Индия / © Mangesh Ratnakar Desai
Победитель в категории «Птицы»: цапля ловит рыбу в озере Юньдан, провинция Фуцзянь, Китай / © Xiaoping Lin
Победитель в категории «Птицы»: цапля ловит рыбу в озере Юньдан, провинция Фуцзянь, Китай / © Xiaoping Lin
Победитель в категории «Пейзажи»: полевые цветы на рассвете, Альто-Параисо, Гояс, Бразилия / © Marcio Cabral
Победитель в категории «Пейзажи»: полевые цветы на рассвете, Альто-Параисо, Гояс, Бразилия / © Marcio Cabral
Победитель в категории «Приключения на открытом воздухе»: кольцеобразное затмение в районе Монтичелло, штат Юта, США / © Belva Hayden
Победитель в категории «Приключения на открытом воздухе»: кольцеобразное затмение в районе Монтичелло, штат Юта, США / © Belva Hayden
Победитель в категории «Дикая природа»: леопарды в заповеднике Машату, Ботсвана / © Kevin Dooley
Победитель в категории «Дикая природа»: леопарды в заповеднике Машату, Ботсвана / © Kevin Dooley
Победитель в категории «Проделки животных»: корсаки в Симпсон-Спрингс, Долина Черепа, Дагуэй, штат Юта, США / © Brian Clopp
Победитель в категории «Проделки животных»: корсаки в Симпсон-Спрингс, Долина Черепа, Дагуэй, штат Юта, США / © Brian Clopp
Победитель в категории «Искусство в природе»: аэрофотоснимок замерзшего озера в округе Байнгоин, Нагку, Тибет, Китай / © Lei Li
Победитель в категории «Искусство в природе»: аэрофотоснимок замерзшего озера в округе Байнгоин, Нагку, Тибет, Китай / © Lei Li
Победитель в категории «Полярная страсть»: белухи в Гудзоновом заливе, Черчилл, Манитоба, Канада / © Brett Freliche
Победитель в категории «Полярная страсть»: белухи в Гудзоновом заливе, Черчилл, Манитоба, Канада / © Brett Freliche
Победитель в категории «Виды океана»: дельфины у побережья Куэпоса, Коста-Рика / © Cécile Gabillon
Победитель в категории «Виды океана»: дельфины у побережья Куэпоса, Коста-Рика / © Cécile Gabillon
Победитель в категории «Насекомые»: миграции бабочек-монархов / © Jaime Rojo 
Победитель в категории «Насекомые»: миграции бабочек-монархов / © Jaime Rojo 
Высока оценка: бурая медведица с детенышами, национальный парк Катмай, Аляска, США / © Jennifer Smith
Высока оценка: бурая медведица с детенышами, национальный парк Катмай, Аляска, США / © Jennifer Smith
Высока оценка: полосатые совята, парк Сьюард, Сиэтл, Вашингтон, США / © Glenn Nelson
Высока оценка: полосатые совята, парк Сьюард, Сиэтл, Вашингтон, США / © Glenn Nelson
Высока оценка: лентикулярное облако над гаванью Джейсон, остров Южная Георгия в Атлантике / © Ralph Lee Hopkins
Высока оценка: лентикулярное облако над гаванью Джейсон, остров Южная Георгия в Атлантике / © Ralph Lee Hopkins
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