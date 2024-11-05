Первый в мире деревянный спутник запустили в космос

Первый в мире телекоммуникационный спутник LignoSat, корпус которого выполнен из дерева, отправился в космос на борту грузового корабля Dragon CRS-31 компании SpaceX. Аппарат будет доставлен на МКС, а затем отправится в свободный полет.

Деревянный спутник LignoSat / © Sumitomo Forestry

Спутник LignoSat представляет собой куб с длиной грани 10 сантиметров и сделан из магнолии. Эта древсина, как показали эксперименты на МКС, обеспечивает достаточную прочность в условиях открытого космоса. Деревянный спутник изготовили ученые из Университета Киото совместно с сотрудниками японской лесозаготовительной компании Sumitomo Forestry.

Экспериментальный спутник выпустят в космос с борта МКС, а установленные на нем датчики будут передавать данные о состоянии аппарата. Идея в том, чтобы в будущем создавать спутники с деревянным корпусом. Ведь когда обычный аппарат, отслужив свой срок, падает на Землю, то при сгорании в атмосфере от него отслаиваются куски металла, многие из которых остаются на околоземной орбите, тем самым засоряя ее. С деревянным спутником такая проблема не возникает.