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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
10 минут назад
Рейтинг: +597
Посты: 1386

Первый в мире деревянный спутник запустили в космос

Первый в мире телекоммуникационный спутник LignoSat, корпус которого выполнен из дерева, отправился в космос на борту грузового корабля Dragon CRS-31 компании SpaceX. Аппарат будет доставлен на МКС, а затем отправится в свободный полет.

Сообщество
# космос
# технологии
# Япония
 Деревянный спутник LignoSat / © Sumitomo Forestry
 Деревянный спутник LignoSat / © Sumitomo Forestry

Спутник LignoSat представляет собой куб с длиной грани 10 сантиметров и сделан из магнолии. Эта древсина, как показали эксперименты на МКС, обеспечивает достаточную прочность в условиях открытого космоса. Деревянный спутник изготовили ученые из Университета Киото совместно с сотрудниками японской лесозаготовительной компании Sumitomo Forestry.

Экспериментальный спутник выпустят в космос с борта МКС, а установленные на нем датчики будут передавать данные о состоянии аппарата. Идея в том, чтобы в будущем создавать спутники с деревянным корпусом. Ведь когда обычный аппарат, отслужив свой срок, падает на Землю, то при сгорании в атмосфере от него отслаиваются куски металла, многие из которых остаются на околоземной орбите, тем самым засоряя ее. С деревянным спутником такая проблема не возникает.

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