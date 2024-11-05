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Tesla Cybertruck попали в две серьезные аварии в Мексике за пару дней

Два электрических пикапа Tesla Cybertruck пришли в полную негодность после аварий, случившихся в Мексике с разницей в день.

Tesla Cybertruck после аварии в Гвадалахаре / © electrek

Пока люди не были свидетелями большого количества аварий Cybertruck, потому что в мире еще не так много электрических пикапов Tesla.

Это особенно актуально для Мексики, учитывая цену на Cybertruck, которая достаточно высока для среднестатистических жителей этой страны, тем более что поставки электропикапов туда начались всего несколько недель назад.

Tesla Cybertruck после аварии в Гвадалахаре / © electrek

Tesla Cybertruck после аварии в Мехико / © electrek

Первая авария произошла в Мехико 1 ноября: по информации журналистов, 23-летний водитель не справился с управлением автомобилем и врезался в ворота.

Вторая авария случилось рано утром 2 ноября в Гвадалахаре. Обстоятельства ДТП неясны. Ни в первой, ни во второй аварии люди не пострадали.