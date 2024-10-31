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Марс, роботы, технологии: Маск рассказал о будущем в новом большом интервью
Американский предприниматель Илон Маск во время общения с Питером Диамандисом на конференции «Инвестиционная инициатива будущего» (FII) в столице Саудовской Аравии рассказал о своем видении будущего.
Главные тезисы Маска из интервью:
- Первые космические беспилотные корабли отправятся на Марс в ближайшие два года, а еще через два года на Красную планету впервые полетят люди;
- Главная долгосрочная угроза — глобальный демографический коллапс. Сегодня уровень рождаемости падает практически во всем мире, и население многих стран значительно сократится в ближайшие десятилетия;
- Для цифрового интеллекта и электрификации транспорта потребуется колоссальное количество энергии, и эту энергию даст Солнце;
- В 2040 году человекоподобных роботов будет на Земле больше, чем людей. Их количество составит не менее 10 миллиардов, они будут стоит не дороже 20-25 тысяч долларов за единицу;
- Возможности искусственного интеллекта превзойдут возможности человеческого мозга в 2028 или 2029 году;
- Человечество ждет изобилие в будущем. По словам Маска, каждый сможет получить любые товары и услуги, которые захочет. Фактическая предельная стоимость товаров и услуг в будущем станет чрезвычайно низкой.
Полное интервью предпринимателя можно посмотреть здесь.
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