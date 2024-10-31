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«Вояджер-1» связался с Землей с помощью передатчика, который не использовали с 1981 года
Инженеры NASA впервые за последние 43 года задействовали резервный радиопередатчик космического аппарата «Вояджер-1» (Voyager 1), чтобы он связался с Землей.
В середине октября сеть Дальней космической связи NASA не смогла получить сигнал от аппарата «Вояджер-1», который находится на расстоянии почти 25 миллиардов километров от нашей планеты.
Обычно зонд поддерживает связь с родной планетой с помощью радиопередатчика X-диапазона, названного так из-за частоты, которую он использует. Однако «Вояджер» не ответил на команду, посланную с Земли.
Поэтому инженеры решили переключиться на второй, резервный, радиопередатчик, работающий в S-диапазоне. Он потребляет меньше энергии, но не использовался для связи с Землей с 1981 года. К тому же этот передатчик использует другую частоту, чем передатчик X-диапазона, и его сигнал значительно слабее.
Специалисты NASA не были уверены в работоспособности передатчика S-диапазона, тем не менее зонд смог переключиться на него и восстановить связь с сетью Дальней космической связи NASA.
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