Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Вояджер-1» связался с Землей с помощью передатчика, который не использовали с 1981 года

Инженеры NASA впервые за последние 43 года задействовали резервный радиопередатчик космического аппарата «Вояджер-1» (Voyager 1), чтобы он связался с Землей.

Зонд «Вояджер-1», взгляд художника / © NASA / JPL-Caltech

В середине октября сеть Дальней космической связи NASA не смогла получить сигнал от аппарата «Вояджер-1», который находится на расстоянии почти 25 миллиардов километров от нашей планеты.

Обычно зонд поддерживает связь с родной планетой с помощью радиопередатчика X-диапазона, названного так из-за частоты, которую он использует. Однако «Вояджер» не ответил на команду, посланную с Земли.

Поэтому инженеры решили переключиться на второй, резервный, радиопередатчик, работающий в S-диапазоне. Он потребляет меньше энергии, но не использовался для связи с Землей с 1981 года. К тому же этот передатчик использует другую частоту, чем передатчик X-диапазона, и его сигнал значительно слабее.

Специалисты NASA не были уверены в работоспособности передатчика S-диапазона, тем не менее зонд смог переключиться на него и восстановить связь с сетью Дальней космической связи NASA.