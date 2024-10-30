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Океанографы зафиксировали крупнейший в истории случай хищничества

Норвежские океанографы совместно с американскими коллегами из Массачусетского технологического института рассказали об эпизоде хищничества в Атлантическом океане. Исследователи наблюдали, как косяк трески настиг косяк мойвы и съел более 10 миллионов рыб за несколько часов.

Атлантическая треска (Gadus morhua) / © Grida

Многие виды морских животных собираются вместе для защиты и совместно мигрируют, давая возможность находчивым хищникам добыть себе пищу. Но только недавно ученые смогли определить настоящие масштабы перемещений больших популяций рыб с помощью новых сонарных устройств OAWRS (Ocean Acoustic Waveguide Remote Sensing), позволяющих отслеживать огромные площади и собирать данные о поведении отдельных особей.

Исследователи зафиксировали, как косяк мойвы (Mallotus villosus), состоящий из 23 миллионов рыб, сформировался в прибрежных водах Норвегии в разгар сезона нереста. Такое большое количество мойвы привлекло внимание атлантической трески (Gadus morhua), которая тоже собралась в группу и атаковала добычу. В результате за несколько часов было съедено более 10 миллионов рыб.

Несмотря на масштаб события, оно не сильно повлияло на общую численность мойвы, которая достигает миллиардов особей, мигрирующих в водах северо-восточной части Атлантического океана. По оценкам исследователей, треска, вероятно, съела только 0,1% от общей популяции в указанном районе.