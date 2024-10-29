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Десять зданий-рекордсменов: от самого узкого до самого тяжелого
На фоне новости о начале строительства 400-метрового кубического небоскреба Mukaab в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), которое должно стать самым большим в мире зданием, рассмотрим 10 рекордных сооружений, включая самое высокое, самое узкое и самое тяжелое.
Хотя «Мукааб» в Саудовской Аравии должен стать самым большим зданием в мире, нынешний рекордсмен — завод компании Boeing в Эверетте (США), построенный в 1967 году.
Здание объемом 13 400 000 кубических метров создали для производства самолетов Boeing 747 и несколько раз расширяли.
Возвышающийся на 828 метров над Дубаем небоскреб «Бурдж-Халифа» стал самым высоким на планете в 2009 году. Спустя 15 лет по завершении строительства он все еще почти на 200 метров выше любого другого здания в мире.
Самый узкий дом втиснут в щель между двумя зданиями в центре Варшавы. Названное домом Керета уникальное здание спроектировано польским архитектором Якубом Щенсным как временное жилище для путешествующих писателей.
Двухэтажный дом со стальным каркасом, возведенный на сваях, имеет ширину всего 122 сантиметра.
Здание «Антилия» высотой 173 метра имеет 27 этажей и считается самым высоким в мире частным жилым домом.
Дом площадью 6070 квадратных метров спроектировала архитектурная студия Perkins & Will для индийского миллиардера Мукеша Амбани.
В «Антиохии» есть девять скоростных лифтов, театр на 50 мест, несколько террасных садов, бассейны, спа-салон и оздоровительный центр, храм, три вертолетные площадки и гараж на 168 автомобилей.
Огромный Дворец парламента в Бухаресте, столице Румынии, спроектированный архитектором Анкой Петреску для руководителя страны Николае Чаушеску, считается самым тяжелым в мире.
Здание весом чуть более четырех миллионов тонн открылось в 1997 году, и сейчас в нем заседает румынский парламент. Из-за огромного веса дворец проседает примерно на шесть миллиметров в год.
В 2024 году в Дубае завершилось строительство многофункциональных небоскребов One Za’abeel японской студии Nikken Sekkei.
Проект включает в себя два небоскреба, соединенных горизонтальной консолью. Эта конструкция, эффектно подвешенная на высоте 100 метров над шоссе и увенчанная бассейном, выступает на 67,5 метра, образуя самую длинную в мире консоль.
Обогнав Пентагон, который носил этот титул с момента окончания строительства в 1943 году, алмазная биржа Сурата (Индия) официально стала крупнейшим офисным зданием в мире.
Площадь биржи составляет 660 000 квадратных метров.
За последнее десятилетие в Нью-Йорке появилось несколько сверхтонких небоскребов, и самым тонким из них стал Steinway Tower.
Соотношение высоты к ширине — 24:1. В здании находятся 60 квартир, каждая из которых занимает целый этаж.
Стадион Нарендры Моди в Ахмадабаде (Индия) вмещает 132 000 зрителей и считается самым вместительным на планете.
Двадцатипятиэтажная башня Ascent в Милуоки (США) официально стала самым высоким деревянным зданием в мире по окончании строительства в 2022 году.
Башня из массивной древесины высотой 86,6 метра спроектирована архитектурным бюро Korb + Associates Architects.
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