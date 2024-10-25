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Двигатель для Starship установил новый рекорд последовательных запусков

Инженеры космической компании Илона Маска продолжают испытывать пределы возможностей ракетного двигателя Raptor на полигоне Макгрегор в штате Техас. На этот раз специалисты SpaceX включали и выключали двигатель 34 раза подряд.

Испытание ракетного двигателя Raptor на полигоне МакГрегор в штате Техас / © NSF

Сначала сотрудники компании провели серию из пяти включений, затем еще не менее 34.

Продолжительность работы двигателя составила от пяти до 15 секунд, а общая продолжительность испытаний — девять минут.

© NSF