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В США упитанный медведь попал в объектив камеры наблюдения

Несколько дней назад сотрудники Департамента парков и дикой природы Колорадо (США) опубликовали видеозапись, снятую на скрытую камеру наблюдения, с довольно упитанным медведем.

Барибал, или черный медведь, в Колорадо / © CPW SW Region

В это время года медведи находятся в состоянии гиперфагии: потребляют значительное количество пищи, накапливая запасы жира, необходимые для выживания в течение зимних месяцев. Это часть годового цикла, который готовит их к спячке.

© CPW SW Region

В период интенсивного питания медведи могут потреблять десятки тысяч калорий в день, что имеет решающее значение для сохранения достаточного количества энергии, поскольку во время спячки эти животные могут терять до 30 процентов своей массы.

© CPW SW Region