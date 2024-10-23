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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
1 час назад
Рейтинг: +315
Посты: 496

В США упитанный медведь попал в объектив камеры наблюдения

Несколько дней назад сотрудники Департамента парков и дикой природы Колорадо (США) опубликовали видеозапись, снятую на скрытую камеру наблюдения, с довольно упитанным медведем.

Сообщество
# медведи
# природа
# США
Барибал, или черный медведь, в Колорадо / © CPW SW Region
Барибал, или черный медведь, в Колорадо / © CPW SW Region

В это время года медведи находятся в состоянии гиперфагии: потребляют значительное количество пищи, накапливая запасы жира, необходимые для выживания в течение зимних месяцев. Это часть годового цикла, который готовит их к спячке.

© CPW SW Region

В период интенсивного питания медведи могут потреблять десятки тысяч калорий в день, что имеет решающее значение для сохранения достаточного количества энергии, поскольку во время спячки эти животные могут терять до 30 процентов своей массы.

© CPW SW Region
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Игорь Байдов
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