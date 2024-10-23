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Skyrora предпримет новую попытку запуска сверхлегкой ракеты Skylark L

Сверхлегкая ракета Skylark L / © Skyrora

Два года назад Skyrora уже пыталась достичь космоса, однако тогда Skylark L, запущенная с территории Исландии, не дотянула 700 метров до линии Кармана (высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом). Из-за технических неполадок ракета упала в воду в полукилометре от стартовой площадки.

Skylark L — сверхлегкий носитель длиной 11 метров. Он должен будет доставлять полезную нагрузку массой 60 килограммов на высоту чуть более 100 километров.